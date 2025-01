GDDKiA: apelujemy, by nie próbować wyprzedzać pługosolarki

Szczeciński zarząd dróg ma do dyspozycji ponad 60 pojazdów do usuwaniu śniegu z ulic i chodników.

Wzmożone opady śniegu w Zachodniopomorskiem przewidywane są do poniedziałku.







Do roztapiania lodu stosowana jest mieszanka chlorku sodu i wapnia - mówi Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy ZDITM.- W Szczecinie jest około 750 km dróg do utrzymania w czasie opadów śniegu. To są drogi, które trzeba utrzymać w takim stanie, żeby bezpiecznie jeździć - mówi Reszczyński.Działamy w trybie 24-godzinnym, reagując na zmieniające się warunki w województwie - mówi Wojciech Choziak, zastępca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Szczecinie.- Prosiłbym wszystkich, aby nie próbowali wyprzedzać pługosolarki. Ten sprzęt jeździ w tzw. wachlarzach. Dwa lub trzy w odpowiedniej odległości od siebie, pracując i zrzucając śnieg na pobocze - tłumaczy Choziak.