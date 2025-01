Kolorowy Orszak przeszedł ulicami miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Deszcz nie pokrzyżował planów szczecińskim wędrowcom. Ulicami naszego miasta przeszedł barwny, rozśpiewany i rodzinny korowód, czyli Orszak Trzech Króli.





- To jest integracja całego środowiska. Przychodzą tutaj różni ludzie, ludzie wiary. Mogą przyjść też osoby, które są poszukujące i też tutaj znajdą dla siebie miejsce. Wspólny śpiew, wędrowanie. Bardzo się cieszymy, że to jest takie wędrowanie z rodzinami - mówi arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński.



Edycja tekstu: Michał Król

Zaraz po jasełkach mieszkańcy Szczecina wyruszyli spod Urzędu Miasta kierując się na plac Adamowicza.- Maszerujemy jak co roku od czterech lat. - Z całą rodziną, żeby uczcić ten marsz Trzech Króli. - Z Bogiem, szczęśliwie żyć. - Mimo pogody jesteśmy naszykowani, kanapka, śniadanie jest i w drogę. - Jak się chce obchodzić święta, to żadna pogoda nie przeszkodzi - mówią uczestnicy.W trakcie Orszaku Trzech Króli wolontariusze zbierali do puszek m.in. datki na pomoc dla dzieci na Syberii.