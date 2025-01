Profilaktyka 40 plus. Program przedłużony

Kto nie zdążył, ma jeszcze szansę - program Profilaktyka 40 plus został przedłużony do końca kwietnia.

Z programu można skorzystać po raz kolejny pod warunkiem, że od ostatnich badań upłynęło 12 miesięcy. W takim przypadku e-skierowanie generuje się automatycznie.





***

Co zawiera pakiet badań Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie. Sprawdź, co wchodzi w skład poszczególnych pakietów. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT). Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity. Pakiet badań diagnostycznych wspólny pomiar ciśnienia tętniczego

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

obliczenie wskaźnika masy ciała ( BMI ). Więcej informacji



Z bezpłatnych badań mogą skorzystać nie tylko osoby, które dopiero co przekroczyły czterdziestkę.- Do programu kwalifikują się osoby, które w roku realizacji programu ukończą lub ukończyły 40. rok życia. Uwzględniany jest rok urodzenia, a zatem nie tylko 40-latek, ale także osoba, która ukończyła 67, 78, a nawet 96 lat - tłumaczy rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ, Małgorzata Koszur.Aby przystąpić do programu i poddać się badaniom, na internetowym koncie pacjenta trzeba wypełnić ankietę. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system wygeneruje zalecenia dotyczące stylu życia i e-skierowanie na badania, które należy wykonać.To m.in. morfologia, stężenie cholesterolu, glukozy i kreatyniny we krwi. Mężczyźni mają też w pakiecie badanie w kierunku raka prostaty.