Burza po wpisie byłego ministra w sprawie portu w Szczecinie. Jest odpowiedź

Firma Rhenus nie kupiła portu w Szczecinie. Dalej należy on do Zarządu Portów Morskich - zapewnia członek zarządu Bulk Cargo Adam Czarnul.

W mediach społecznościowych wybuchła burza po wpisie na platformie X byłego ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka. Można było z niego wyczytać, że sprzedaż szczecińskiej spółki oznacza nabycie portu przez Niemców i spłatę politycznego długu polskiego rządu wobec naszego zachodniego sąsiada.Jak podkreśla Czarnul, zadecydowały możliwości finansowe firmy Rhenus i pomysł na dalsze inwestycje. - Będziemy mieli dostęp do nabrzeży, które mogą przyjmować statki o zanurzeniu 11 metrów. W związku z tym potrzebujemy nowych dźwigów, nowych urządzeń, nowych boksów. Praktycznie cała supra-struktura musi być zmodernizowana.- Będziemy dalej jako Bulk Cargo zajmować się magazynowaniem, przeładunkiem i innymi operacjami portowymi. O dalszą współpracę nie muszą martwić się firmy spedycyjne - uspokaja Czarnul. - To, że dzisiaj jesteśmy własnością Rhenusa, to nie znaczy, że my nie będziemy rozmawiali z innymi spedytorami. Tak to jest dzisiaj. Wszyscy spedytorzy, którymi z nami współpracują, dalej chcą z nami współpracować. Te relacje są bardzo dobre.- Ministerstwo Infrastruktury miało prawo do pierwokupu spółki na tych samych zasadach, co Rhenus, jednak nie zdecydowało się na taki ruch - tłumaczy ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Dariusz Zarzecki. - Bulk Cargo przez tego konkretnego inwestora zagraża w jakiś sposób bezpieczeństwu państwa długoterminowego. I myślę, że tu odpowiedź była, że nie. Natomiast Skarb Państwa, gdyby jednak chciał być właścicielem takiej firmy, to musiałby przejąć odpowiedzialność, w tym również ponosić koszty związane z inwestycjami.Rhenus na początek ma przeznaczyć na inwestycję około 200 milionów złotych. Jak zaznaczył Czarnul, kwota nie jest wystarczająca, ale jest prawdopodobne, że zainwestuje większe środki. W Bulk Cargo pracuje obecnie 330 osób.