Piłkarze Świtu trenują do rundy wiosennej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piłkarze Świtu rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej 2. ligi.

Podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego trenowali dziś na stadionie przy Kresowej na boisku z syntetyczną nawierzchnią.



Kapitan Dumy Północy Kacper Wojdak przyznaje, że treningi po zimowej przerwie nie należą do łatwych: - Okres przygotowawczy nie jest przyjemny, więc po prostu trzeba go przepracować, jak najciężej potrafimy. Później efekty tego będą na boisku. Głód piłki wrócił i widać to po pierwszym treningu, że każdy chce się pokazać. Jeśli teraz porządnie tego nie przepracujemy, to nic nam nie zostanie w lidze - dodaje Wojdak.



Drużyna ze Skolwina ma zaplanowanych siedem spotkań kontrolnych. W pierwszym sparingowym meczu w sobotę w Szczecinie piłkarze Świtu zmierzą się z Wartą Gorzów Wielkopolski. Zmagania w 2. lidze beniaminek rozgrywek rozpocznie na początku marca od wyjazdowej potyczki z Olimpią Elbląg.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas