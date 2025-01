Będą walczyć o oddział ginekologiczno-położniczy w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Chcemy utrzymać oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Stargardzie - deklarują władze powiatu i administracja placówki. I zapowiadają działania w tej sprawie.

Zapewniają też, że wbrew pojawiającym się informacjom ginekologia nie zostanie zlikwidowana. Przyznają jednak, że coraz mniejsza liczba porodów przyczynia się do strat finansowych oddziału.



W ocenie Krzysztofa Kowalczyka, dyrektora szpitala, liczba porodów maleje, ale jednocześnie przybyło pacjentek, które korzystają z zabiegów ginekologicznych.



- W poprzednim roku urodziło się w naszym szpitalu 337 dzieci i było ponad 500 zabiegów. Chcemy zrobić wszystko, aby ten oddział utrzymać, żeby to było miejsce pracy - podkreśla Kowalczyk.



Jedną z form promocji jest przyszpitalna szkoła rodzenia, prowadzona przez Barbarę Szyszkę, szefową położnych stargardzkiej ginekologii.



- Przychodzą panie ze swoimi partnerami. Co czwartek i co wtorek spotykamy się na dwie godziny. Fajnie się będziemy bawić, poznawać i dużo się nauczymy - dodaje Szyszka.



Zajęcia rozpoczną się od jutra, natomiast szpital zachęca do korzystania z usług oddziału, podkreślając jego znaczenie dla mieszkańców powiatu.