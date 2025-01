Duże problemy z komunikacją zastępczą. "Przyjeżdżają kiedy chcą" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Skrócone linie tramwajowe, autobusy zastępcze i niewiele informacji - to komunikacyjne pokłosie niedzielnej awarii wodociągu przy ulicy Narutowicza w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Zakład Wodociągów i Kanalizacji pracuje nad jej usunięciem, a tramwaje jadące w stronę pętli Potulicka musiały skrócić swoje kursowanie. "Jedynki" i "dziewiątki" jadą teraz tylko do Bramy Portowej, po czym na podróżnych czeka przesiadka do autobusu. Jak twierdzą, jest to uciążliwe.- No jest ciężko. W ogóle to powinni dołożyć jeszcze jakąś jedną linię i otworzyć tę budkę. - Problemy są odczuwalne? Po pierwsze, że na tablicach nie jest podane co będzie zastępcze i o jakiej godzinie. To największy problem z tego wszystkiego jest. - Niestety teraz częściej chodzę na pieszo. To nic z tego, że piszą, bo przyjeżdżają kiedy chcą - mówią mieszkańcy.W podanym przez ZWiK komunikacie czytamy, że usuwanie awarii potrwa do końca tygodnia. Do sprawy będziemy wracać.