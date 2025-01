Pada śnieg. Utrudnienia na drogach Szczecina i regionu

Intensywne opady śniegu i utrudnienia na drogach Szczecina i regionu. Informujemy, gdzie jest niebezpiecznie.

Godzina 13:00

Bardzo źle jeździ się po Szczecinie. Ślisko na Krygiera, na rondzie Hakena czy na Szosie Stargardzkiej. Ciężko pokonać także trasę od Głębokiego do Pilchowa.





Ciężkie warunki jazdy panują w regionie. Na trasach, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pracuje teraz 70 pługosolarek. Prawie na wszystkich drogach krajowych zalega błoto pośniegowe lub rozjeżdżony śnieg. Czarne nawierzchnie mają jedynie: krajowa 10, droga nr 13 Szczecin-Rosówek, krajowa 23 z Myśliborza do Sarbinowa oraz drogi 26 w rejonie Krajnika Dolnego oraz 31 w okolicach Chojny. Cały czas pada intensywny śnieg. Do tego jazdę utrudnia silny wiatr, w porywach osiągać może do 85 km/h. Powoduje on zawieje i zamiecie śnieżne.







Godzina 12:00

Kolejne utrudnienia w regionie. Na krajowej 20, za Stargardem w kierunku Chociwla bus wjechał do rowu. Podobne utrudnienia na S6, między Kołobrzegiem a Płotami. Tam, na wysokości Natolewic, ciężarówka i osobówka wpadły do rowu. Również na S6, między Płotami a Nowogardem kolejna ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowany jest pas awaryjny. A na wysokości Osiny pod Nowogardem osobówka z lawetą zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na wojewódzkiej drodze 112 z Rymania w kierunku Karlina, w rejonie miejscowości Leszczyn, ciężarówka utknęła w zaspie. Na 109, z Gryfic w kierunku Trzebiatowa na wysokości Zielina dachowało auto.



Również w Szczecinie sytuacja drogowa jest nienajlepsza. Sypie śnieg, jeździ się źle - dzwonicie do nas w tej sprawie. - Toczę się Szosą Polską w kierunku Polic. Wszystkie auta jadą 10-20 km na godzinę. Tak wygląda jezdnia - relacjonuje słuchacz.







Godzina 10:00





Na drodze powiatowej w gminie Świeszyno pod Koszalinem, osobówka uderzyła w drzewo. Są osoby poszkodowane. Utrudnienia też na drodze wojewódzkiej 163 między Sławoborzem a Świdwinem. Tam ciężarówki stoją na drodze.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Na drodze krajowej nr 20 w Złocieńcu ciężarówka utknęła na przejeździe kolejowym. Na miejscu są strażacy próbują ściągnąć auto.Częściowo zablokowana jest też S11 między węzłami Bobolice-Głodowa w kierunku Koszalina - tam doszło do zderzenia dwóch tirów.