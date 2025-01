Molo w Kołobrzegu częściowo zamknięte

Silne porywy wiatru w pasie nadmorskim. W Kołobrzegu zamknięto część miejscowego molo. Sztorm sprawił jednak efektowną atrakcję dla turystów, którzy zdecydowali się na spacer w okolicach plaży

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem i opadami śniegu. Północny wiatr sięgający w porywach do 85 km/h sprawił, że przez kołobrzeskie molo przelewają się nawet kilkunastometrowe fale. Władze miasta zdecydowały o zamknięciu części molo. Pomimo tego nie brakuje spacerowiczów, którzy podziwiają siłę żywiołu.- Pierwszy raz to widzę, też trzeba się pocieszyć, zobaczyć. - Uwielbiam taką pogodę, jest rewelacyjnie, pięknie, wtedy to powietrze jest takie świeże, rześkie, naprawdę odpowiednio się ubrać i tylko popatrzeć na takie atrakcje - mówią turyści.Według prognoz wiatr nad morzem osłabnie dopiero w godzinach nocnych.