Rockmeni zagrali dla Adasia [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Rock Publika Dla Orlika" - w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja trwa koncert charytatywny dla Adasia Orlika.

Na koncert przyszło około 200 osób.





To kolejna akcja, która ma napędzić zbiórkę pieniędzy na leczenie dla 3-letniego chłopca chorującego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Potrzebne jest 15 milionów złotych. Na scenie pojawiły się dziś trzy zespoły: szczecińska Offensywa, Latające Biustonosze i Łydka Grubasa. W przerwach między piosenkami są też licytacje.- Zawsze dobrze komuś pomóc, to w sumie czemu nie? - Można też się troszeczkę rozerwać, posłuchać jakiejś współczesnej muzyki. - Za koncert i tak byśmy zapłacili. A to, że te pieniądze jeszcze idą do kogoś, co do tego bardziej potrzebuje, niż osoby, które mają tych pieniędzy jeszcze więcej, to przyjemne z pożytecznym - mówią melomani.- Adaś teraz bardzo dużo choruje, wdało się dużo infekcji. Niestety w skali innych chłopców w jego wieku wypada najgorzej i dlatego musimy włączyć sterydy - mówi Alicja Orlik, mama Adasia.- W tej chwili mamy już ponad 3 miliony 400 tysięcy. To jest bardzo dużo pieniędzy. Wiele osób zaangażowało się w to, żeby Adasia wyleczyć. Cały czas brakuje, między innymi dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, wszystko po to, żeby zbiórka dalej szła do przodu - dodaje Sławomir Orlik, tata Adasia.