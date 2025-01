Festiwal Szczecin Jazz zainaugurowany w Studiu S-1 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dziesięć koncertów na dziesiąta edycję Festiwalu Szczecin Jazz. Rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych w Polsce i Europie.

Jazzowe gwiazdy światowego, polskiego i szczecińskiego formatu wystąpią na deskach teatru i filharmonii. W ramach festiwalu w Studiu Radia Szczecin S1 odbyły się warsztaty z piosenkarką Anna Marią Jopek.



- Ilekroć wracam ja teraz do utworu, tym bardziej pilnuje time'u, ponieważ to, co mnie olśniło ostatnich latach analizy to to, że interpretacja paradoksalnie najbardziej leży w czasie - mówi Jopek.



- Zapraszamy oczywiście gwiazdy światowego jazzu, tak jak w tym roku jest to Dean Reeves, gwiazdy polskiego jazzu o międzynarodowej renomie, ale również szczecińskich artystów, mamy też różnego rodzaju happeningi i koncerty pod nazwą "Jazz comes to you", czyli idziemy z jazzem tam gdzie na co dzień on na przykład nie bywa - mówi Sylwester Ostrowski, organizator Szczecin Jazz.



W marcu w Studiu S-1 Radia Szczecin w ramach wydarzenia zagra światowej klasy pianista i kompozytor, Jacky Terrasson.