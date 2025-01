Ceny biletów autobusowych w Kołobrzegu pójdą w górę

Zmiany cen biletów w autobusach miejskich w Kołobrzegu. Będzie drożej, ale nie dla wszystkich.

Obecnie bilet jednorazowy na terenie Kołobrzegu kosztuje 3,2 zł, a tzw. Bilet krótkiego przejazdu 1,7 zł. Po zmianach będzie to odpowiednio 4 zł i 2 zł. Miejski przewoźnik ostatnią podwyżkę wprowadził w 2021 roku, a obecnie podniesienie cen ma związek z rosnącymi kosztami działalności spółki.Michał Jaczyński, prezes Komunikacji Miejskiej zaznacza, że podwyżki nie obejmą natomiast posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.- Ta podwyżka dotyczy głównie osób przyjeżdżających do Kołobrzegu w okresie sezonowym, natomiast te wszystkie osoby, które posiadają kartę, a te osoby, które jeszcze takiej karty nie posiadają, zachęcam do wyrobienia, dlatego, że te osoby wciąż będą mogły podróżować za darmo - tłumaczy Jaczyński.Nowe stawki mają zostać zatwierdzone przez Radę Miasta 15 stycznia, a w życie wejdą z początkiem marca.