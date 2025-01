Szałabawka: widzimy co jest ukryte w tej tzw. edukacji seksualnej

Planowany nowy przedmiot w szkołach - Edukacja zdrowotna - to tak naprawdę edukacja seksualna, a nawet seksualizacja dzieci - przekonywał gość "Rozmowy pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

- Za naszych czasów, czy pana posła czy moich, dzieciaki są ciekawe, to myśmy szukali jakiś świerszczyków. Dzisiaj dzieci i młodzież mają dostęp tak naprawdę do twardego porno i z tego mają się uczyć? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.







- Tylko ja i my widzimy - jako formacja - do czego to zmierza i co w tym jest ukryte, w tej tak zwanej edukacji seksualnej. Przepychanie różnego rodzaju treści seksualizacych dzieci, do tego, żeby je stosowały - mówił Szałabawka.



Edycja tekstu: Michał Król



Zdaniem posła PiS-u, jakakolwiek edukacja seksualna w szkołach powinna być dobrowolna. Nie można mówić o przedmiocie obowiązkowym, bo są rodzice, którzy takiego przedmiotu sobie nie życzą.- Będą rodzice wymyślali zwolnienia lekarskie. Po co to? - mówił Szałabawka.Z posłem PiS-u Arturem Szałabawką rozmawialiśmy także o startującej dziś oficjalnie kampanii przed wyborami prezydenckimi, ale również o WOŚP, czy o tramwajach, których na razie Szczecin nie kupi w ramach KPO, czy o planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.Całą "Rozmowę pod krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć - na naszej stronie i radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie o północy.