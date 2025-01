Dewastacja nad Miedwiem

Dewastowali wszystko na swojej drodze, przechodząc przez promenadę nad Miedwiem w Zieleniewie.

Dochodzenie w sprawie zniszczeń i zgłoszonych strat prowadzi policja.



Właściciele punktów gastronomicznych i handlowych liczą szkody. Sprawców demolki zarejestrowały kamery. Jeden z przedsiębiorców zamieścił nagranie w mediach społecznościowych. Wandale sami skontaktowali się z właścicielami stoisk.Tłumaczyli się, że byli pijani. Pan Paweł, jeden z przedsiębiorców podsumowuje swoje straty. - Powywracane lodówki, zdewastowane rolety antywłamaniowe. Z tego co wiem, pozostali dzierżawcy też mają jakieś uszkodzenia - dodaje pan Paweł.Spotkany na promenadzie pan Edward przypomina, że to nie pierwszy taki wyczyn. - Rozwalali tam jakieś siedzenia. Co na zewnątrz było. Kamery są tutaj - mówi pan Edward.Do Ireny Rybarczyk, zastępcy wójt Kobylanki dotarło nagranie z wyczynami sprawców. - Media społecznościowe odgrywają dosyć istotną rolę, bo gdzieś to zostało dokładnie nagrane i mamy nadzieję, że pozwoli to ustalić sprawców, a jednocześnie odstraszy kolejnych - podkreśla Irena Rybarczyk.