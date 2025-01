Tor kolarski doczekał się remontu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeszcze w tym roku powinien zakończyć się remont zadaszenia toru kolarskiego im. Zbysława Zająca w Szczecinie.

Na ten cel władze miasta otrzymały sześć i pół miliona złotych dofinasowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Częściowo modernizacja tego obiektu, to jedynie początek dużego projektu tego terenu - zapowiada zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.



- Jest taki koncept, taka idea, również ministerstwo to popiera, aby tamten teren rozbudować i zagospodarować środek toru. Jednak z zastrzeżeniem, aby ten tor zachować, tak by wciąć pełnił swoją funkcję - podkreśla Przepiera.



Tor kolarski imienia Zbysława Zająca zamknięty został wiosną 2022 roku ze względu na zły stan techniczny jego zadaszenia.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas