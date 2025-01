Słowacja: Atak nożownika w szkole

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dwie osoby nie żyją, a jedna walczy o życie po ataku nożownika w szkole na Słowacji.

Napastnikiem był 18-letni uczeń liceum, w którym doszło do tragedii. Próbował uciec, jednak po ponad godzinie poszukiwań został zatrzymany w lesie.



Do tragedii doszło w Starej Wsi Spiskiej przy granicy z Polską. Ofiarami są 51-letnia wicedyrektorka szkoły oraz 18-letnia uczennica. Jej rówieśniczka trafiła do szpitala w Popradzie. Na miejsce udał się minister spraw wewnętrznych Matúš Šutaj Eštok, który nawiązał do napiętej sytuacji społecznej na Słowacji.



- To niewyobrażalna ludzka tragedia, ale też tragedia dla całego społeczeństwa. Wzywam polityków, media i każdego obywatela Słowacji, aby zastanowili się przez chwilę, czy robią dosyć, aby ograniczyć szerzenie się nienawiści - powiedział minister.



Motyw sprawcy pozostaje nieznany. Według mediów, 18-latek osiągał dobre wyniki w nauce, dziś miał podchodzić do egzaminu komisyjnego w związku ze zmianą szkoły. Z poprzedniego liceum w nieodległym Kieżmarku został usunięty, ponieważ miał grozić innym uczniom.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski