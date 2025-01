Świnoujście testuje elektryczny autobus [ZDJĘCIA]

Jest mały, zwinny, a kto ma szczęście, przejedzie się testowym elektrycznym autobusem, który tymczasowo jeździ ulicami Świnoujścia. Na pokładzie elektryka jest 10 miejsc siedzących i 12 stojących.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Teraz mamy odpalony silnik. Nic nie słychać. Na naszych uliczkach wąskich ciężko się jeździ dużymi autobusami, także jakbyśmy mieli takich autobusów więcej, co prawda mniejszych, ale moglibyśmy zrobić większą częstotliwość, to dużo łatwiej by się było poruszać po mieście. Przewoziliśmy pasażerów i byli zachwyceni - mówi kierowca autobusu.Autobus w weekend pojedzie trasą linii 6 z przystanku Kapitanat Portu i z powrotem trasą linii 66 z przystanku Wydrzany. Miasto w przyszłości zamierza uzupełnić flotę Komunikacji Autobusowej o tego typu jednostki.