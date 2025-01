Wypadek karetki i osobówki. Są zarzuty dla żołnierza

Są zarzuty dla żołnierza, który miał spowodować wypadek z udziałem karetki pogotowia i osobówki. Prawdopodobnie do zdarzenia doszło przy wyprzedzaniu przez pojazd wojskowy z kompanii regulacji ruchu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Mężczyzna miał zmusić kierowcę ambulansu do gwałtownego manewru, co doprowadziło do zderzenia z Toyotą.Zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski poinformował, że żołnierzowi przedstawiono zarzuty spowodowania wypadku oraz nieudzielenia pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia.- Żołnierz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania zeznań. Został objęty dozorem przełożonego wojskowego - przekazał prokurator.Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Szczecin - Niebuszewo, wydział do spraw wojskowych.W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali kierowcy obu pojazdów. Trafili do szpitala w Szczecinie z poważnymi obrażeniami.