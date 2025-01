Sytuacja jest niejednoznaczna - echa zdarzenia na Podzamczu [ZDJĘCIA]

Awantura na Podzamczu wywołała wzburzenie wśród szczecinian. Wczoraj po południu doszło do konfliktu między taksówkarzem, który zablokował drogę kobiecie jadącej pod prąd oraz jej znajomymi.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Padły groźby, było kopanie auta i użycie gazu pieprzowego. Jedna z kobiet pracujących w pobliskim lokalu relacjonuje, że świadkowie tego zdarzenia byli przerażeni.- Mieliśmy klientów, rodzinę, to pani aż się popłakała, bo siedziała naprzeciwko, widziała tą całą sytuację i z dziećmi siedziała. Dzieci też widziały, mąż wybiegł, chciał ich uspokoić, no ale nie dało się. Policja tylko to zrobiła - mówi kobieta.Jak mówi z kolei prywatna detektyw Małgorzata Marczulewska, - sytuacja jest niejednoznaczna.- Agresorem jest każdy, kto grozi słownie, bądź też używa bezpośrednio siły fizycznej. W tej sytuacji agresorami na pewno są znajomi kobiety. Czy taksówkarz używając gazu przekroczył granice obrony koniecznej? To już będzie musiała wyjaśnić policja - tłumaczy Marczulewska.Policja zatrzymała jedną osobę, pozostałe są przesłuchiwane.