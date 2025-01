RSnW: czas dużych zmian w USA

Donald Trump został 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych i jest drugim prezydentem w historii USA, który wrócił do Białego Domu po kadencji przerwy. PAP/EPA/ANNA MONEYMAKER / POOL

"Szykuje się czas dużych zmian" - lokalni politycy, którzy gościli w poniedziałkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentują zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W poniedziałek lider partii Republikanów złożył oficjalną przysięgę podczas uroczystości w Kapitolu, co oznacza formalny początek jego kadencji.





Oprócz Baracka Obamy, żadna prezydentura nie była zła dla Polski - uważa Artur Łącki, poseł KO.





- Ameryka jest krajem, który jest otwarty na handel, otwarty na współpracę, otwarty na wszystko, co i nam się w Polsce podoba. Więc mam nadzieję, że to nie będzie zła prezydentura dla Polski - ocenił poseł Łącki.



Zobaczymy jak Trump poradzi sobie ze swoimi zapowiedziami - mówi Arkadiusz Czartoryski, poseł PiS.





- Mamy prezydenta, który - wszystko na to wskazuje - będzie prezydentem wielkich zmian w USA. Będzie rozwiązywał poważne, amerykańskie problemy wewnętrzne; a dopiero w drugiej kolejności nasze, których byśmy oczekiwali. I my Polacy, i my Europejczycy - dodał poseł Czartoryski.







Kampania wyborcza się skończyła, zapowiedzi Trumpa dotyczące m.in. wpływu na wojnę w Ukrainie są na wyrost - twierdzi Radosław Lubczyk, poseł PSL-Trzecia Droga.





- Mam nadzieję, że to będzie prezydentura, która będzie współpracowała z Europą, będzie współpracowała z polskim rządem, niezależnie jaki ten rząd będzie, z polskim prezydentem, bo przecież niedługo mamy wybory - wierzy poseł Lubczyk.







Edycja tekstu: Jacek Rujna

