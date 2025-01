Nowa ścieżka rowerowa powstanie w regionie

Będzie kolejny fragment rowerowej trasy "Wokół Zalewu Szczecińskiego".

Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi o odcinek Stepnica-Kopice o długości nieco ponad 9 km - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.- Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego to jest idea, która powstała ponad dwie dekady temu. Ona była bardzo konsekwentnie realizowana, urzeczywistniona po stronie niemieckiej - mówi Geblewicz.Odcinek między Stepnicą a Kopicami ma być wybudowany w takiej technologii, jak trasa między Wolinem a Sułominem. Pojawią się tam zakleszczające się płyty w kształcie łezki. Ma to sprawić, że wygodniej będzie się jeździć także rowerzystom szosowym.Odcinek ma powstać do końca listopada 2027 roku. Będzie kosztował ponad 10 mln zł. Część środków pochodzi z Unii Europejskiej.