Hematologia i onkologia dziecięca. "Wyleczalność nowotworów jest duża"

Hematologia i onkologia dziecięca - to na te oddziały zbierane będą pieniądze podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

WOŚP zebrał do tej pory ponad 2 miliardy złotych na urządzenia medyczne.





Eksperci w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" ocenili, jak polska służba zdrowia radzi sobie w leczeniu dzieci chorych na nowotwór.Prof. Bożenna Dembowska-Bagińska, specjalistka w zakresie hematologii dziecięcej stwierdziła, że wyleczalność nowotworów jest duża, jednak na leczeniu proces dochodzenia do zdrowia się nie kończy.- W niektórych nowotworach nawet możemy uzyskać prawie 100 procent wyleczeń. Dzieci są wyleczone, ale będą potrzebowały dalszej rehabilitacji. Obserwuje się u nich odległe następstwa - tłumaczyła prof. Dembowska-Bagińska.Doktor Aleksandra Królak, ze szpitala klinicznego przy Unii Lubelskiej w Szczecinie zwróciła uwagę, że oddział hematologii i onkologii dziecięcej potrzebuje sprzętu za kilkaset tysięcy złotych.- Nowa maszyna do ultrasonografii, do szybkiej diagnostyki przyłóżkowej. Chcielibyśmy wzbogacić się też o separator komórkowy, czyli z kolei urządzenie, które pozwala uzyskiwać specjalne komórki odpornościowe, których brak jest przyczyną bardzo ciężkich zakażeń, seps - wymieniała dr Królak.