Koło Goleniowa wykryto ognisko ptasiej grypy

O zakażeniu stada indyków na fermie w miejscowości Redło (pow. goleniowski) poinformował w piątek wojewoda zachodniopomorski. Ok. 67 tysięcy ptaków zostanie wybitych. Wyznaczono obszar zapowietrzony o promieniu 3 km.





Rzeczniczka prasowa wojewody, Paulina Heigel podkreśliła, że innych ognisk ptasiej grypy w regionie na razie nie ma.





- Służby, m.in. powiatowi lekarze weterynarii, monitorują sytuację. Na fermie w Redle ok. 67 tysięcy indyków musi zostać wybitych. Ma to potrwać dwa dni – przekazała Heigel. - Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną zakażenia – dodała. Zgodnie z jedną z hipotez, grypę mogły przynieść na fermę dzikie ptaki.









W piątkowej naradzie w ZUW uczestniczyli wojewoda Adam Rudawski, wicewojewoda Bartosz Brożyński, przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost i powiatowi lekarze weterynarii, którzy mają „przekazywać szczegółowe wytyczne właścicielom drobiu na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym”.





Opublikowane 24 stycznia rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu goleniowskiego oraz powiatu łobeskiego.





Za obszar zapowietrzony uznaje teren obejmujący miejscowości w pow. goleniowskim, w gm. Maszewo: Godowo, Kolonia Jenikowo, Maciejewo; w gminie Nowogard: Krasnołęka, Nowe Wyszomierki; w gminie Osina: Kolonia Redło, Redło, Węgorzyce.





Za obszar zagrożony uznano teren obejmujący kilkadziesiąt miejscowości w gminach: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina (pow. goleniowski) oraz trzy miejscowości w gm. Dobra w pow. łobeskim: Anielino, Wojtaszyce, Wrześno.





Na obszarze zapowietrzonym rozporządzenie nakazuje się m.in. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych obiektach zamkniętych; niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa; czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków; stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych; prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa; karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu; przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami, dzikimi ptakami oraz ich odchodami.





Edycja tekstu: Jacek Rujna



Wykrycie ogniska ptasiej grypy na fermie w miejscowości Redło (między Goleniowem, Nowogardem i Maszewem) potwierdził w piątek po południu Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, gdzie tego dnia odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Grypę wykryto w czwartek 23 stycznia."Zakażone stado zostanie zlikwidowane. Na obszarze 3 km od fermy wyznaczono obszar zapowietrzony, a w promieniu 10 km od fermy został wyznaczony obszar zagrożony, na którym obowiązują obostrzenia związane m.in. z obowiązkiem trzymania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, stosowaniem środków bezpieczeństwa biologicznego, karmieniem i transportem" – podano w komunikacie ZUW.W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się ptasiej grypy w stan gotowości zostały postawione również takie służby jak Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, policja.