Bilans 33. finału WOŚP. W Kołobrzegu więcej, niż przed rokiem

Kołobrzeski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył liczenie pieniędzy. Zebrana kwota przewyższa sumę, jaka trafiła do puszek w ubiegłym roku.

W centrum miasta, nad morzem czy w porcie - w Kołobrzegu Orkiestra grała na całego, a wraz z nią 250 wolontariuszy, których nie zatrzymał padający deszcz. Jak mówili, również mieszkańcy chętnie odwiedzali przygotowane przez miejscowy sztab atrakcje i wrzucali pieniądze do puszek.- Puszka wypełniona. - Frekwencja dobra, podchodzą, niektórzy chcą zdjęcie zrobić. - Puszka jest lekka, ale to dobrze, bo wrzucają papierki. Będą duże kwoty - mówili wolontariusze.Liczenie pieniędzy trwało do późnych godzin nocnych. Po godz. 2 kołobrzeski sztab podał deklarowaną kwotę, która trafiła do puszek. To ponad 280 tysięcy złotych, czyli niemal 40 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.Na ostateczną kwotę złożą się jednak jeszcze choćby internetowe licytacje, a już teraz kwoty oferowane na aukcjach sięgają łącznie 30 tysięcy złotych.