Co z tym remontem? Szkoła w Mielęcinie wciąż stoi pusta

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Opóźnia się remont szkoły w Mielęcinie w gminie Pyrzyce. Na modernizację zabytkowego, XIX-wiecznego budynku, samorząd otrzymał ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Polskiego Ładu.

Pieniądze jednak przepadły. Przez ponad rok nie udało się bowiem rozstrzygnąć przetargów, gdyż nikt nie składał ofert. Do ostatniego postępowania zgłosił się jeden wykonawca, ale odmówił podpisania umowy - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska.



- To jest sytuacja patowa dla nas, bo mieliśmy pieniądze, a nie mieliśmy wykonawcy. Teraz mieliśmy pięć przetargów i wykonawca odmówił wykonania zadania - tłumaczyła Podzińska.



Gmina podjęła decyzję o etapowym remoncie z własnych pieniędzy. W pierwszej kolejności wymieniona zostanie instalacja elektryczna i ogrzewanie. Szkoła w tej chwili nie przyjmuje dzieci - ponad 160 uczniów jest przeniesionych do placówek w Pyrzycach. Kiedy wrócą do Mięlecina - na razie nie wiadomo - dodała Marzena Podzińska.



- Zadanie najwcześniej w pierwszy etap będziemy wprowadzać w marcu, nie wiem jak wyłonimy wykonawcę i jak szybko zrealizuje on te prace. Chciałabym, aby dzieci wróciły od września - podkreśliła Podzińska.



Sprawą remontu szkoły w Mielęcinie mają się zająć radni na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy.