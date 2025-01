Kołobrzeski ratusz w lutym w walentynkowych klimatach

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeski ratusz ponownie zyska nową iluminację. Przez cały luty zabytek będzie świecił w walentynkowym klimacie.

Randka na kołobrzeskiej starówce - pod takim hasłem miejscowe władze rozpoczynają nową projekcję mappingu 3D na budynku ratusza. Jej premiera 1 lutego o godzinie 18.



- Na fasadzie zabytku nie zabraknie akcentów walentynkowych - zapowiada Paulina Żupaniec z Urzędu Miasta w Kołobrzegu. - To, co kojarzy się z walentynkami: serca, inne romantyczne akcenty, trochę ratusz zostanie pomalowany przez graficiarzy w różne symbole miłości i napisy. Oczywiście będzie to chwilowe, bo zniknie, jak projekcja.



Miłosne projekcje będzie można oglądać przez cały luty. Codziennie w godzinach od 18 do 20 odbywać się będzie pięć prezentacji. Mapping 3D to nowa atrakcja w mieście, która w okresie świątecznym gromadziła przed ratuszem tłumy mieszkańców i turystów.



Łącznie miasto ma przygotowanych sześć scenariuszy projekcji, które będą emitowane przez cały rok.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski