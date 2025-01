"Nie potrafimy się odciąć od świata wirtualnego". Debata w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Fonoholizm, nomofobia, a także siecioholizm - o tym dyskutowano w trakcie dzisiejszej "Debaty Młodzieżowej - Wyloguj się do życia".

Dyskusja - z udziałem ekspertów i zainteresowanej tym młodzieży - odbyła się w studio S1 Radia Szczecin.



W szkole moi rówieśnicy cały czas przesiadują w telefonach - podkreślała jedna z uczestniczek debaty. - Przyszliśmy na debatę, której tematem jest "Wyloguj się do życia". - Coraz częściej stanowi to problem. Nie potrafimy się odciąć od świata nierealnego i wkroczyć w ten realny. Często zapominamy o tym, jakie są wartości i co w życiu realnym ma znaczenie. - Podjęty temat młodzieży, która ma problem z wychodzeniem z domu i otwieraniem się do ludzi. - W Internecie szukamy zrozumienia i akceptacji. Młodzież szuka postów kogoś, kto czuje się tak jak oni - opowiadali goście.



- Kiedy mówimy o nadmiernym korzystaniu z telefonów komórkowych i Internetu, to są tu w pewnym sensie dwa poziomy: problematyczne korzystanie i uzależnienie - dodaje neurolog, dr n. med. prof. US Andrzej Potemkowski.



- Mamy dziecko, które jest dzieckiem wysoko wymagającym, które udaje nam się uspokoić bajeczką, i to zaczyna się stosować na co dzień - dodaje psychiatra Beata Rajczyk.



Według analiz przeprowadzonych przez Fundację Badań Społecznych, ponad 7 proc. uczniów w Polsce przejawia symptomy e-uzależnienia.



