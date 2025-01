Ferie czas start. Co planują młodzi świnoujścianie?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziś ostatni dzwonek zwiastował początek ferii w naszym województwie. Postanowiliśmy zapytać świnoujskich uczniów, jak minął ostatni dzień przed zimowym wypoczynkiem.

Z mikrofonem udaliśmy się do Szkoły Podstawowej im. Mieszka I. Uczniowie opowiedzieli nam o swoich planach: - Ja czuję szczęście, że w końcu będzie wolne. - Moje plany? Jutro wyprawiam urodziny, a później wybieram się na łyżwy. - Bardzo cieszymy się, że są już ferie. - Ja raczej zostanę w domu, w Świnoujściu. - A ja jadę do babci w góry... - My jedziemy do Karpacza. - Planuję dni przed komputerem i wyjazd do Gdańska..



Ferie będą trwały do 16 lutego.