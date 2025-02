Poseł KO: działanie prezesa TK to zasłona dymna

"Nawet część polityków Prawa i Sprawiedliwości w to nie wierzy" - tak poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski komentuje śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Zdaniem Patryka Jaskulskiego, gościa porannej "Rozmowy pod krawatem" Radia Szczecin, to działanie to zasłona dymna.- To jest tak absurdalne i groteskowe oskarżenie, że nawet kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki słowem się nie zająknął. Gdyby był prawdziwy zamach stanu, opozycja by nie mogła formułować tego typu oskarżeń, a pan Nawrocki nie mógłby prowadzić kampanii wyborczej - mówi Jaskulski.Zdaniem Bogdana Święczkowskiego obecny rząd działa w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem jest zmiana ustroju państwa.