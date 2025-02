Poseł KO o nielegalnych imigrantach i wezwaniu Zbigniewa Ziobry przed komisję

Jeśli nielegalni imigranci łamią prawo, musi to spotkać się z konsekwencjami - mówił poseł KO Patryk Jaskulski w "Rozmowach pod Krawatem".

Premier Donald Tusk zapowiedział niedawno uruchomienie planu reakcji na przestępczość zorganizowaną z udziałem obcokrajowców.Według danych MSW, w ubiegłym roku policja zatrzymała niemal 2 tys. obywateli Gruzji, 136 trafiło do aresztu.- W czasach rządów PiS wjechało do Polski bardzo wielu nielegalnych imigrantów, teraz widać oznaki odradzającej się przestępczości - mówił Jaskulski.Patryka Jaskulskiego pytaliśmy też, czy nie należało jednak przesłuchać byłego ministra Zbigniewa Ziobry podczas ostatniego posiedzenia komisji do spraw Pegasusa. Ziobro przez kilka miesięcy unikał stawiennictwa. Gdy w końcu do Sejmu doprowadziła go policja, posłowie zakończyli posiedzenie.- Wszyscy są równi wobec prawa - mówi poseł KO. - Pan Zbigniew Ziobro był po raz piąty wezwany przed komisję śledczą, a ja nie zamierzam być aktorem w teatrze pana Zbigniewa Ziobry. Pan Zbigniew Ziobro próbował zagrać na nosie komisji. Komisja się po prostu nie dała.Poseł Patryk Jaskulski odniósł się również do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i terminalu kontenerowego w Świnoujściu. - Urealniamy pewne projekty, są pieniądze na CPK, stawiamy na rozwój transportu, branży off-shore i energetyki atomowej - dodał.We wtorek gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.