Rozmów na temat rekonstrukcji rządu jeszcze nie było

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski w "Rozmowie pod krawatem" odniósł się do ewentualnych zmian w rządzie, które zapowiedział premier Tusk. Ich efektem ma być powstanie jednego z najmniejszych rządów w Europie.

Edycja tekstu: Michał Król

Mamy rząd koalicyjny i musi być zgoda wszystkich partii na zmiany personalne - mówi wojewoda zachodniopomorski.- Pan premier zaproponował, że ma taką koncepcję i chciałby to zrobić. Oczywiście jeszcze rozmów na ten temat nie było. Zawsze jakaś rekonstrukcja może się odbywać, proponuje ją pan premier, ale muszą się zgodzić na to wszyscy koalicjanci - mówił Rudawski.Wojewoda zapowiedział też utrzymanie strefy ochronnej wokół gazoportu, toczą się natomiast rozmowy na temat wsparcia finansowego dla Świnoujścia, po to by usprawnić połączenie promowe w rejon latarni i fortu Gerharda.Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć ją na naszej stronie i na radiowym facebooku. Powtórka o północy na antenie Radia Szczecin.W środę do "Rozmowy pod krawatem" zaprosiliśmy politologa, profesora Łukasza Tomczaka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Porozmawiamy o raczkującej kampanii prezydenckiej.