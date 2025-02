O tożsamości mieszkańców Szczecina w radiowej debacie [ZDJĘCIA]

Cały czas ją nabywamy - o odsłonach tożsamości mieszkańców Szczecina dyskutowali goście naszej radiowej debaty "Świnoujście, Szczecin, Wałcz - tożsamość miejsca". W studiu S-1 dyskutowali m.in. o tym kiedy i czy dzisiejsi mieszkańcy Szczecina poczuli się jak u siebie.

- Na tożsamość patrzymy jak na wszystko przez pryzmaty m.in. własnych doświadczeń - mówi Marek Stelar, autor powieści kryminalnych. - Na ile my dzisiaj utożsamiamy się z tym miastem jako naszym. To już jest czwarte pokolenie i myślę, że to już najwyższy czas. Jest to proces, który wciąż czas trwa. Nabywanie tożsamości przez miasto, ale pytanie czy jakiekolwiek cezury mają sens i czy ten proces się skończy.







- Mam wrażenie, że my tej mitycznej tożsamości Szczecina szukamy od lat - twierdzi Kinga Rabińska, animatorka kultury ze Stowarzyszenia "Oswajanie miasta". - My próbujemy łączyć nici. To, co było tu przed 1945 rokiem i co się zdarzyło od 1945 roku. Staramy się zakorzenić, ale nie zakorzeniamy się tylko w tym, co przywieźliśmy, albo co zbudowaliśmy od 1945 roku, tylko staramy się łączyć z tym, co było tu wcześniej i nie widzimy w tym problemu.







- Tożsamość jest rodzajem opowieści, a my mamy trudność w opowiedzeniu jej - zaznacza dr hab. Karolina Ćwiek-Rogalska, autorka książki „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty”. - Nasza opowieść, tożsamość natrafia tu na bardzo wiele problemów. Widać też nasz problem z czasem, co mamy robić. Czy 1989 rok jest jakąś cezurą? Czy może 2004 rok i wejście do UE? To wszystko są konstrukcje czasowe i przestrzenne, z którymi cały czas się borykamy.