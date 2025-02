Tunel jeszcze nierozliczony. Spór toczy się o miliony

Tunel do Świnoujścia nie został jeszcze rozliczony. Nadal trwają mediacje z konsorcjum wykonawców - przyznała w "Rozmowach pod Krawatem" Joanna Agatowska.





Spór toczy się o niebagatelną kwotę, dodatkowych 93 mln złotych, których żąda wykonawca w wezwaniu przedsądowym za prace wykonane poza zakresem wcześniej umówionych. - Jesteśmy na etapie, żeby przed Prokuraturą Generalną, krótko mówiąc, dojść do porozumienia. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, że te kwoty nie będą tak horrendalne - wyliczała Joanna Agatowska, zaznaczając, że rozmowy trwają.





- Czyli godzi się Pani, że coś trzeba dosypać, ale nie 90 mln złotych? - dopytywał prowadzący.







- Będziemy walczyli o to, żeby poznać argumenty strony wykonawcy, ale my również mamy jakieś argumenty - odpowiedziała Agatowska.



Przy zwiększonym ruchu i wolniejszych prędkościach lepiej, jadąc tunelem, włączyć w samochodzie obieg zamknięty.





Z Joanną Agatowską rozmawialiśmy także o terminalu kontenerowym czy o wpływach z podatku za trzeci zbiornik LNG.

W środę zaproszenie do "Rozmów pod Krawatem" przyjął prezydent Stargardu Rafał Zając.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Prezydent Świnoujścia podkreśliła, że inwestycja otwarta 30 czerwca 2023 roku powinna być rozliczona finansowo do końca 2023 roku.Pojawiają się informacje, że w tunelu skrapla się woda. - To naturalne zjawisko występuje głównie w korytarzach ewakuacyjnych - uspokajała prezydent Świnoujścia, dodając, że większym problemem jest smog utrzymujący się w tunelu.- Tunel jest bezpieczny i mamy na niego 10 lat gwarancji, więc wszystko jest pod kontrolą. Jeżdżenie 50 km na godzinę, czyli taka jak jest prędkość przejazdowa przez tunel, zmniejsza praktycznie do zera ilość zgromadzonych spalin - tłumaczyła Joanna Agatowska.