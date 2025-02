Historyczne wydarzenie w Stargardzie. "Wielka szansa odbudowania potencjału miasta"

Stargard będzie gospodarzem zjazdu miast hanzeatyckich w przyszłym roku. To oznacza kilka tysięcy gości z kilkunastu krajów - zapowiedział w "Rozmowach pod Krawatem" Rafał Zając.

Zjazd Hanzy to zjazd miast kupieckich, które historycznie związały się ze względu na relacje handlowe, a dziś w ramach nowej hanzy budują wspólny potencjał gospodarczy, ale także wymiany kulturowej i turystyki.





- To są tysiące turystów, którzy przyjadą na ten zjazd miast hanzeatyckich - wyliczał Rafał Zając. - W coraz istotniejszym stopniu odbudowujemy potencjał miasta, jeśli chodzi o to, co jest podstawowym wyróżnikiem Stargardu. Jest nim niewątpliwie ceglany gotyk. To jest wielka szansa odbudowania czy zbudowania na nowo potencjału turystycznego miasta.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Prezydent Stargardu przekonywał, że będzie to historyczne wydarzenie.Jednocześnie coraz więcej światowych firm jest zainteresowanych inwestowaniem w Stargardzie, najnowsze to firma z Chin kooperująca z Vestasem a produkująca elementy do turbin wiatrowych.- Kolejny to kapitał hiszpański, który w Stargardzie posadowi potężne centrum logistyczne na Europę Środkowo-Wschodnią. To sklep internetowy, z którego skali nie zdawałem sobie sprawy, bo może konkurować z Ikeą, mimo że nie ma żadnego stacjonarnego sklepu, a obroty w internecie realizuje potężne - mówił Rafał Zając.Z prezydentem Stargardu rozmawialiśmy także o kończących się remontach wiaduktów, o obwodnicy północnej i ringu wokół Stargardu, o pomocy dla mieszkańców rozpadającego się bloku przy Armii Krajowej 8B, czy o tym dlaczego rzadko bywa na meczach Spójni.