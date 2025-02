Sygnalistka z US ma wątpliwości co do kontroli ministerstwa

Sygnalistka z Uniwersytetu Szczecińskiego Gabriela Fostiak po raz kolejny zwraca się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Chodzi o ostatnią kontrolę na uczelni, co do której przebiegu i wyników przewodnicząca związku zawodowego ma wątpliwości.Jak podkreśla sygnalistka w dokumencie wysłanym do resortu, kontrolerzy nie zauważyli, że regulaminy są dopasowywane do sytuacji lub osoby. Przykładowo, na pół roku przed wyborami rektora ordynacja miała zostać zmieniona tak, by tylko jedna osoba mogła kandydować na to stanowisko.Ponadto, tryb ustalania dodatku dla rektora przez Radę Uczelni ma być niejasny. Sygnalistka zaznacza, że resort ma całą dokumentację, którą otrzymał poprzedni minister nauki Dariusz Wieczorek. Pisma dotyczą m.in. uniwersyteckiego ośrodka w Pogorzelicy za 5,5 miliona złotych i wynagrodzenia członków zespołu kryzysowego w czasie pandemii.Sygnalistka pyta również o to, czy ostatni raport kończy sprawę kontroli na uniwersytecie.W związku z tą sprawą wysłaliśmy pytania do ministerstwa i uniwersytetu. Czekamy na odpowiedź, a do sprawy jeszcze wrócimy.