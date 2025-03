Radny komentuje zamieszanie wokół Pogoni. "To nieśmieszna telenowela"

Wszystkim - nie tylko radnym - należą się wyjaśnienia dotyczące tego wszystkiego, co w ostatnich miesiącach działo się wokół Pogoni Szczecin - przyznał w porannej "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin radny klubu OK Polska Marek Kolbowicz.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Przewodniczący Komisji do spraw Sportu i Turystyki w szczecińskiej Radzie Miasta zapowiedział, że zaprosi przedstawicieli klubu na spotkanie. Gość podkreślił, że Pogoń to podmiot prywatny, mający jednak na wyłączność do dyspozycji - wybudowany za setki milionów złotych - miejski stadion.Przyjdzie czas na zakończenie tej telenoweli i wyjaśnienia, co tak naprawdę się wydarzyło... - mówił radny Marek Kolbowicz. - Czekam do podpisania konkretnej umowy. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni i że ewentualne zaległe środki, zostaną piłkarzom wypłacone. Faktycznie jest to telenowela, która już przestała być śmieszna - dodał Kolbowicz.- A kto w poniedziałek, 17 marca jest prezesem Pogoni? - zapytał prowadzący.- To ciekawe, czy pan Alex, czy pan Nilo..? - odpowiedział radny.Przewodniczącego komisji sportu zapytaliśmy także o przeciekający dach na Floating Arenie. Jak zapewniał, ewentualne naprawy będą wykonywane z zewnątrz i nie będą wiązały się z koniecznością zamykania obiektu.- Pełna odkrywka tam była przeprowadzona, było to bardzo profesjonalnie zrobione - podkreślał Kolbowicz.Marka Kolbowicza zapytaliśmy o szansę na powstanie całorocznego lodowiska w Szczecinie. Poruszyliśmy również niesportowe tematy, takie jak parkowanie, początek remontu Trasy Zamkowej czy prohibicję.Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć - na naszej podstronie czy na radiowym Facebooku . Powtórka całości na antenie już o północy.Zaproszenie do wtorkowej "Rozmowy pod Krawatem" przyjął radny PiS-u Dariusz Smoliński.