Nocna prohibicja w Szczecinie? Radny PiS odpowiada

Sklepy z alkoholem powinny być zamykane na noc głównie w centrum Szczecina - tak na pytania o planowane wprowadzenie prohibicji odpowiadał w "Rozmowach pod krawatem" radny PiS Dariusz Smoliński.

Jak relacjonuje radny Smoliński, ze statystyk jasno wynika, że w centrum Szczecina, w miejscach, gdzie można kupić alkohol całą dobę jest mniej bezpiecznie, zwiększa się liczba przestępstw.- Z drugiej strony, mówimy tutaj o swobodach obywatelskich. Ja byłbym chyba za tym, żeby w określonych miejscach, wynikających na przykład z badań, tam na przykład ograniczać. Tam, gdzie jest to konieczne z uwagi na przykład na przestępczość, z uwagi na pewne konkretne zachowania. Może nie wszędzie - powiedział Smoliński.Radnego PiS, reprezentującego północne dzielnice Szczecina, pytaliśmy także o wycięty w pień plac zabaw w rejonie ulicy Grobla. Prawdą jest, że plac zabaw był regularnie dewastowany, jednocześnie wiadomo przez kogo.- To są młodzi ludzie, których można by, mówiąc kolokwialnie, przypilnować. Można by z nimi porozmawiać. Olbrzymi błąd. Z tego, co wiem z zapowiedzi panów prezydentów, bo rozmawiałem z dwoma na ten temat, powinniśmy oczekiwać w krótkim czasie naprawienia tej sytuacji. Ja jako przedstawiciel północny, nie ukrywam, będę dreptał, będę mówił, będę cisnął - zapowiedział szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości.Radny Dariusz Smoliński był także pytany o korki przez remonty, o SKM-kę, kupowanie przez Szczecin tramwajów czy o Pogoń Szczecin.W środę zaproszenie do "Rozmów pod krawatem" przyjęła Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, szefowa ZWiK w Szczecinie.