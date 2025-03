Granice na wystawie w Muzeum Narodowym [ZDJĘCIA]

Problemy uchodźstwa i zanikającej tożsamości - to główne elementy nowej wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Autorem jest wykładowca Akademii Sztuki Łukasz Skąpski.

Prace będzie można oglądać do połowy czerwca.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Na wystawie można zobaczyć m.in. makiety zapór dla uchodźców i fotografie strzegące tożsamości - mówi artysta.- Makiety, które są platońskim ideałem granicy, pozbawionej detalu, pejzażu. One są prawdziwsze niż zdjęcia, więc rzeczywiście są przerażające w swojej takiej ascetyczności - mówi Skąpski.Wystawa ma walor edukacyjny - zaznacza kuratorka wystawy Magdalena Lewoc.- Ta wystawa pokazuje globalny kontekst poprzez to, że część projektu została zrealizowana w Kenii. To tworzy troszeczkę inną perspektywę i nie sposób tutaj uciec od tej perspektywy postkolonialnej i jest ważna, bo jest bardzo aktualna - dodaje Lewoc.