Coraz więcej zachorowań na zapomnianą chorobę w regionie

Prawie 250 przypadków krztuśca w województwie zachodniopomorskim - tyle zanotowała od początku roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie.

Liczba zachorowań rośnie od 2023 roku - wtedy w regionie zdiagnozowano 12 przypadków tej choroby.Krztusiec jest chorobą zapomnianą - mówi dr Iwona Witkiewicz, pulmonolog ze szczecińskiego szpitala wojewódzkiego.- Musieliśmy na nowo nauczyć się o tej chorobie. Dlatego, że dorośli może nie chorują tak ciężko jak dzieci, niestety przenoszą tę chorobę i poza tym się skarżą. Jeśli ktoś kaszle 100 dni, to wierzcie mi Państwo, że jest tą chorobą umęczony - mówi Witkiewicz.Wśród objawów choroby wymieniany jest napadowy kaszel, duszności, a także zapalenie spojówek - dodaje pediatra dr. n. med Joanna Łasecka-Zadrożna.- Diagnostyka jest bardzo trudna. Dlatego, że pierwsza faza choroby, która jest najbardziej zakaźna, jest trudna do odróżnienia od innych przeziębień. Nie posiadamy niestety szybkich testów antygenowych, tak jak mamy dla grypy, COVID -u, czy RSV - mówi Łasecka-Zadrożna.Bezpłatne szczepienia na krztusiec są dostępne m.in. dla kobiet w ciąży, młodzieży do 19. roku życia, a także dla dorosłych.Według informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ubiegłym roku w Polsce doszło do prawie 33 tys. zachorowań na krztusiec.