Wątpliwości co do niższej składki zdrowotnej w Kawiarence Politycznej

Obniżenie składki nie spowoduje obniżenia jakości usług w opiece zdrowotnej - przekonywał w Kawiarence Politycznej senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki.





Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Goście niedzielnej audycji Radia Szczecin dyskutowali o przyjętej przez Sejm ustawie ws. obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.Podczas piątkowego głosowania przeciwni zmianom byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy, Konfederacja wstrzymała się od głosu.Niższa składka nie zwiększy kolejek do lekarzy - przekonywał senator Grodzki.- Ubytek ok. 4,6 mld złotych z powodu obniżenia tej składki zostanie uzupełniony z budżetu państwa, tak że nikt z pacjentów nie ucierpi. Proszę się nie obawiać - zapewniał.Obawy mają jednak naczelne i okręgowe izby lekarskie, a także lewica. Po głosowaniu zaproponowaliśmy zmianę ustawy - wyjaśniał wicewojewoda zachodniopomorski, szef Nowej Lewicy w Szczecinie Dawid Krystek.- Niech po prostu ochrona zdrowia będzie finansowana wprost z budżetu państwa, a nie będzie uzależniona od wpływów ze składki zdrowotnej. Rozumiem zaniepokojenie środowiska medycznego - mówił.Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł, wejdzie w życie na początku 2026 r. Skorzystają na niej przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, w zależności od rodzaju opodatkowania - to około 2,5 mln przedsiębiorców. Składka zdrowotna do pewnego poziomu będzie ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów - procentowa.Kawiarenka Polityczna Radia Szczecin do posłuchania tutaj