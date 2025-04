Barwy kampanii. Sławomir Mentzen w Szczecinie [KOMENTARZE]

Przez Zielony Ład zniszczymy przemysł i rolnictwo, marnujemy publiczne pieniądze, a obecny rząd nie dba o swoich podatników - mówił kandydat Konfederacji na prezydenta, Sławomir Mentzen podczas spotkania z wyborcami w Szczecinie.

Padły również antyukraińskie i antymigracyjne hasła.Mamy prawo do takich poglądów - przekonywał w programie "Kawiarenka polityczna" Dariusz Olech, przewodniczący Konfederacji w okręgu szczecińskim.- To jest absolutnie zrozumiałe, że mamy prawo czuć się jak u siebie i kreować politykę emigracyjną. Więc to, że chcielibyśmy, żeby obecni tutaj Ukraińcy i osoby z innych krajów, z innych mniejszości respektowały to, jakie my tutaj mamy w Polsce prawo - argumentował.Nie róbmy z naszego kraju kraju nietolerancyjnego - apelował Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski, szef Nowej Lewicy w Szczecinie.- Każdy, kto nie przestrzega polskich reguł, podlega im jak każdy inny. Nie straszmy ludzi innymi nacjami, bo dzisiaj tak ten świat wygląda. Może się okazać, że za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat milion Polaków wyjedzie do Hiszpanii... Tego nie wiemy. Nie wiemy, jak ten świat się dalej potoczy - odparł Krystek.Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" - kandydat Konfederacji może liczyć na 19-procentowe poparcie, znajdując się za Rafałem Trzaskowskim (35 proc.), a także Karolem Nawrockim (23 proc.).