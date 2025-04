Poseł PiS: minister finansów kłamał ws. składki zdrowotnej

Minister Domański kłamał z mównicy sejmowej - twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.

Zmiana ma kosztować 4 mld 6 mln zł i wejdzie w życie na początku przyszłego roku. Skorzystają na niej przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, w zależności od rodzaju opodatkowania - czyli około 2,5 mln przedsiębiorców. Składka zdrowotna do pewnego poziomu będzie ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów - procentowa.





Edycja tekstu: Michał Król

Jego zdaniem szef resortu finansów miał mijać się z prawdą, gdy Sejm w piątek zdecydował o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przeciwni zmianom byli posłowie PiS i Lewicy, z kolei Konfederacja wstrzymała się od głosu.- To jest kolejne oszustwo. Dlatego, że obiecywali po pierwsze uchwalenie tego w 100 dni, po drugie to nie jest powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej. W konsekwencji tych działań będziemy mieli do czynienia z powolną, ale sukcesywną prywatyzacją służby zdrowia - mówi Bogucki.Natomiast Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, twierdzi, że obniżenie składki zdrowotnej to dobra informacja. Zapewnia, że całość kosztów związanych z tym projektem zostanie poniesiona przez budżet państwa.- Ten nieład Morawieckiego spowodował, że ci mali i średni przedsiębiorcy nagle z dnia na dzień zaczęli płacić niebotycznie wysokie składki zdrowotne, w ogóle nieadekwatne do tego co płacili pozostali. Natomiast deficyt, który powstaje w związku z tym, słowami ministra finansów, ma być uzupełniony - mówi Tyszler.