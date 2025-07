Szczecińska aktywistka zaatakowana po Marszu Równości

- Mężczyzna zaszedł mnie od tyłu i z całej siły uderzył w plecy. Stałam wtedy na przystanku i trzymałam w ręku tęczową parasolkę - relacjonuje szczecińska aktywistka Dagmara Adamiak.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Kobieta miała zostać zaatakowana w sobotę, na placu Grunwaldzkim, gdy wracała z Marszu Równości.- Byłam przerażona, bo ten człowiek groził także, że zrobi mi krzywdę - opowiada.- Minęła już ponad doba, a plecy przez cały czas mnie bolą. Sprawa została już zgłoszona. Spędziłam na policji trzy godziny i będę też robiła obdukcję. Mam nadzieję, że ta osoba poniesie konsekwencje - dodała.Adamiak, która opisała zdarzenie w sieci, zaapelowała o pomoc w ustaleniu danych napastnika. Apel okazał się skuteczny, bo to właśnie internauci doszli do tego, kim jest mężczyzna. Do sprawy będziemy wracać.