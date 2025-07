"Żadnych cudzoziemców nie ma". Tydzień z kontrolami na granicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mija pierwszy tydzień od wprowadzenia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. W regionie to 19 przejść granicznych kontrolowanych przez 400 funkcjonariuszy. Do tej pory sprawdzili 17 tysięcy samochodów, a w nich 41 tysięcy osób. Jak podają służby - w Zachodniopomorskiem nie wykryto żadnych prób nielegalnego przekraczania granicy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

O podsumowanie tygodnia kontroli pytał pracujących na przygranicznym targowisku w Lubieszynie, którzy codziennie przyglądają się działaniu służb, reporter Radia Szczecin Jakub Tomala.- Żadnych uchodźców nie ma, bo tu Niemcy przyjeżdżają - mówią przygraniczni sprzedawcy.- Widzieliście Państwo w ogóle tutaj jakichś migrantów, przerzucali coś? - pyta reporter.- Nie, nie było - mówią sprzedawcy.Na granicy nadal są obecni członkowie nieformalnych grup obywatelskich. W Lubieszynie pracy funkcjonariuszy przyglądał się tylko jeden z nich.- Na razie to tutaj prace idą dobrze - mówi. - Zauważył pan jakieś nieprawidłowości, coś takiego?- pyta reporter. - Nie, raczej nie. Współpracują z nami, jest ok - odpowiada członek nieformalnej grupy obywatelskiej.Do Polski nadal prowadzona jest procedura readmisji migrantów z Niemiec, czyli zawracania osób, które w naszym kraju już były. Tłumaczy komendant Szczecińskiej Straży Granicznej, pułkownik Zbigniew Pałka.- To liczba rzędu kilku, kilkunastu osób - mówi Pałka.Prawa wjazdu na teren Polski odmówiono dwóm osobom. Kontrole na granicach mają potrwać do 5 sierpnia, mogą zostać przedłużone.