Jubileusz papieskiej fundacji na Jasnej Górze [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne

Około dwóch tysięcy stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia świętuje w Częstochowie jubileusz 25-lecia istnienia. Wśród nich także grupa szczecińskich studentów.

Na Jasnej Górze na obozach spotkali się zarówno uczniowie, jak i studenci papieskiej fundacji, którzy dzięki stypendiom mogą uczyć się i rozwijać swoje pasje. Wieczorem zaplanowano koncert Chóru i Orkiestry Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a obchody, których hasłem są słowa "Jesteście moją nadzieją" zakończy Apel Maryjny.



Stypendyści modlą się, bawią i integrują na Jasnej Górze. - Codziennie mamy kwadrans z Janem Pawłem II. Czerpiemy naukę z jego życia. Są to dla nas ważne wartości w życiu - przyznaje Kasia, która jest stypendystką od 2022 roku.



Mateusz, który jest studentem przyznaje, że fundacja jest dla niego ogromnym wsparciem emocjonalnym i duchowym. - Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj szukać nadziei. Być nadzieją dla innych ludzi, którzy widzieli nas tutaj w Częstochowie - powiedział.



Salezjanka siostra Bożena Salij prowadziła w Szczecinie stypendystów. - Teraz jestem w Warszawie i jestem bardzo czynnie zaangażowana w fundację, gdzie wiem jak oni potrzebują rozmów, wskazówek, towarzyszenia im w życiu. Jak porównuję sprzed laty i teraz, to jeszcze bardziej, dlatego że rodziny są troszkę słabsze - powiedziała s. Salij.



Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia powstała w 2000 roku. Upamiętnia pontyfikat św. Jana Pawła II i dzięki stypendiom wspiera młodych ludzi z mniej zamożnych rodzin, w całej Polsce. Przez 25 lat udało się pomóc 10 tysiącom uczniów i studentów, a na stypendia przeznaczono 250 mln złotych. Środki na nie są m.in. zbierane co roku podczas Dnia Papieskiego na ulicach miast.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski