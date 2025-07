Nowa siatkarka w Chemiku

Lotto Chemik kompletuje kadrę do zmagań w Tauron Lidze.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Nową siatkarką polickiej drużyny została Adrianna Rybak-Czyrniańska. 24-letnia zawodniczka gra na pozycji środkowej. W minionym sezonie mierząca 188 cm wzrostu siatkarka występowała w pierwszoligowym klubie BAS Białystok.Dawid Michor trener Chemika nie ukrywa zadowolenia z pozyskania obiecującej zawodniczki.- Jest to środkowa, która zbierała doświadczenie już w wielu klubach, chce się dalej rozwijać, jest perspektywiczna, ma świetne warunki fizyczne. Ada myślę, że będzie dużym wzmocnieniem i nie mogę się doczekać na współpracę z nią i to będzie coś, co będzie owocowało dobrymi rezultatami - mówi Michor.Prywatnie Adrianna Rybak-Czyrniańska jest szwagierką reprezentantki Polski i byłej zawodniczki Chemika Martyny Czyrniańskiej. Siatkarka podpisała roczny kontrakt z polickim klubem.