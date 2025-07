Pacjentka ze Stargardu nie jest chora na cholerę

Rzecznik Główny Inspektorat Sanitarny: są wstępne wyniki badań pacjentki w Stargardzie - na pewno nie jest to cholera.

Edycja tekstu: Michał Król

Są wstępne wyniki badania, które miało stwierdzić, czy bakteria cholery, którą wykryto u u starszej kobiety ze Stargardu, jest toksynotwórcza.Wykazały one, że bakteria toksyczna nie była - przekazał Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.- To znaczy, że pacjentka nie jest chora na cholerę. Dodatkowo wskazuje na to wszystko kwestia tego, że podczas kwarantann i nadzorów epidemiologicznych nie pojawiły się żadne objawy u osób objętych tymi działaniami - mówi Waszczewski.Rzecznik poinformował także, że oficjalne wyniki badań mamy poznać w poniedziałek.Pacjentka nadal przebywa w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Jej stan jest stabilny. Ostatnia grupa osób objętych kwarantanną zakończyła ją o północy.