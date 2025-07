Z nad morza i nad morze - korki na trasach regionu

Spore problemy mają kierowcy, którzy jadą nad morze i znad morza wracają.

Zator w stronę morza ciągnie się od węzła Klucz po węzeł Kijewo, choć nie można być pewnym płynnego przejazdu także za Kijewem - problemy są aż do zjazdu na drogę S6.Na razie na zielono i pomarańczowo świeci trasa alternatywna przez Załom, tam też spory ruch, ale jedzie się płynnie. Jeśli już zdecydujecie się wybrać boczną drogę, jedźcie nią aż do Stepnicy i dalej, czyli nie zjeżdżajcie w Kliniskach.W drugą stronę nieco gorsze wieści, a więc trasa alternatywna nie świeci pustkami. Na trasie głównej, czyli S3 i A6 też zator. Dwa duże spowolnienia - na wysokości Rurki i za węzłem Kijewo do węzła Klucz.Jeśli macie pomysł na ominięcie korków - albo chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami z trasy - na sygnały z dróg od słuchaczy czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu 510 777 222.