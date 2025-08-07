Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]

Zderzenie tramwaju i hulajnogi elektrycznej. Do kolizji doszło w środę na ul. Sikorskiego w Szczecinie.

19-latek jechał hulajnogą ze słuchawkami na uszach, przez co miał nie słyszeć sygnałów ostrzegawczych nadjeżdżającego tramwaju. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego młody mężczyzna nie doznał znaczących obrażeń.Tramwaj ma zniszczoną przednią szybę oraz zderzak. Naprawa przekroczy koszt 10 tysięcy złotych, a Tramwaje Szczecińskie chcą by została pokryta przez sprawcę kolizji.