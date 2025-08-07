Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]

Region Julia Nowicka

Mat. Tramwaje Szczecińskie
Zderzenie tramwaju i hulajnogi elektrycznej. Do kolizji doszło w środę na ul. Sikorskiego w Szczecinie.
19-latek jechał hulajnogą ze słuchawkami na uszach, przez co miał nie słyszeć sygnałów ostrzegawczych nadjeżdżającego tramwaju. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego młody mężczyzna nie doznał znaczących obrażeń.

Tramwaj ma zniszczoną przednią szybę oraz zderzak. Naprawa przekroczy koszt 10 tysięcy złotych, a Tramwaje Szczecińskie chcą by została pokryta przez sprawcę kolizji.

Edycja tekstu: Michał Król


