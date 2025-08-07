Nocna prohibicja w Szczecinie. Egzekwowaniem zakazu zajmie się policja

Nocna prohibicja w Szczecinie wchodzi w życie po północy. Jak się okazuje egzekwowaniem nowego prawa zajmie się policja, bo straż miejska ma ograniczone możliwości.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Sprzedaż alkoholu wbrew nocnemu zakazowi jest przestępstwem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka szczecińskiej Straży Joanna Wojtach.- Straż miejska, której domeną są wykroczenia, a nie przestępstwa, mocy do ukarania i podejmowania działań sankcyjnych nie posiada. Ale na pewno w przypadku stwierdzenia naruszeń będziemy bezzwłocznie zawiadamiać policję, która będzie prowadziła dalsze czynności - poinformowała Wojtach.Taka interwencja nie zakończy się na pouczeniu czy mandacie karnym, tylko będzie miała swój finał w sądzie - dodała asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Sąd może już tutaj wymierzyć karę zarówno grzywny do 5 tysięcy złotych, jak i orzec zakaz prowadzenia działalności związanej z alkoholem. Kierownik lokalu, który nie dopełni obowiązku nadzoru i przez to dopuści do popełnienia takiego przestępstwa, również będzie podlegał karze grzywny - podkreślała Gryszpan.Zakaz sprzedaży alkoholu zgodnie z uchwałą Rady Miasta ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Przepisy obejmują sklepy i stacje benzynowe, nie dotyczą lokali gastronomicznych.