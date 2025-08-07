Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nocna prohibicja w Szczecinie. Egzekwowaniem zakazu zajmie się policja

Region Sławomir Orlik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nocna prohibicja w Szczecinie wchodzi w życie po północy. Jak się okazuje egzekwowaniem nowego prawa zajmie się policja, bo straż miejska ma ograniczone możliwości.
Właściciele sklepów chcą zaskarżyć uchwałę o nocnej prohibicji [ZDJĘCIA]

Właściciele sklepów chcą zaskarżyć uchwałę o nocnej prohibicji [ZDJĘCIA]

Szczecińska nocna prohibicja wchodzi w życie. Protesty nie ustają
Częściowa prohibicja w Szczecinie od północy
Sprzedaż alkoholu wbrew nocnemu zakazowi jest przestępstwem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka szczecińskiej Straży Joanna Wojtach.

- Straż miejska, której domeną są wykroczenia, a nie przestępstwa, mocy do ukarania i podejmowania działań sankcyjnych nie posiada. Ale na pewno w przypadku stwierdzenia naruszeń będziemy bezzwłocznie zawiadamiać policję, która będzie prowadziła dalsze czynności - poinformowała Wojtach.

Taka interwencja nie zakończy się na pouczeniu czy mandacie karnym, tylko będzie miała swój finał w sądzie - dodała asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Sąd może już tutaj wymierzyć karę zarówno grzywny do 5 tysięcy złotych, jak i orzec zakaz prowadzenia działalności związanej z alkoholem. Kierownik lokalu, który nie dopełni obowiązku nadzoru i przez to dopuści do popełnienia takiego przestępstwa, również będzie podlegał karze grzywny - podkreślała Gryszpan.

Zakaz sprzedaży alkoholu zgodnie z uchwałą Rady Miasta ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Przepisy obejmują sklepy i stacje benzynowe, nie dotyczą lokali gastronomicznych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Sprzedaż alkoholu wbrew nocnemu zakazowi jest przestępstwem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka szczecińskiej Straży Joanna Wojtach.
Taka interwencja nie zakończy się na pouczeniu czy mandacie karnym, tylko będzie miała swój finał w sądzie - dodała asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Dodaj komentarz 2 komentarze

Zapraszamy na zakupy do Polic… u nas jest normalnie

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmiertelny atak nożownika w Policach
    (od 03 sierpnia oglądane 11105 razy)
  2. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na DK10
    (od 03 sierpnia oglądane 8374 razy)
  3. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 7341 razy)
  4. Pijana policjantka z bronią na stacji paliw
    (od 01 sierpnia oglądane 5970 razy)
  5. Wandale na wakacjach w Kołobrzegu
    (od 02 sierpnia oglądane 5441 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
Szczecinianka miała w domu blisko ćwierć kilograma narkotyków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe eksponaty w kołobrzeskim muzeum [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przywrócą dawny blask zabytkowej kamienicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stacja uzdatniania wody w Pilchowie przejdzie gruntowny remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
Owacyjne przyjęcie Orkiestry Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty